Petra Švancaru zradilo oslabené tělo. Vyhublý fotbalista v Survivoru končí. Už se ozval i fanouškům

Švanci končí v Survivoru. TV Nova

Švanci byl od začátku leadrem. Vyhrával souboje, byl nejsilnějším a také nejvtipnějším členem kmenu Hrdinů. Poté, co si ho v minulém díle na kmenové radě vybral tým Rebelů, měl na zádech terč. A to se také stalo. Do duelu ho poslal Adam, který měl kmenovou imunitu. Do souboje šel s technikem Martinem Konečným. Adam potvrdil, že byl Švanci silným hráčem, nyní je na něm ale vidět, jak moc slábne.

"Survivor jsem si strašně zamiloval a také ho nenávidím, protože ty emoce tady jsou hodně silné. Ale letěl jsem helikoptérou, pak jsem z ní skákal, snědl jsem kraví mozek, pavouci podle mě nade mnou hráli v noci karty. Prostě mě čeká duel a nesmím se toho bát. Bojím se ale toho, jak říkal Adam, že moje tělo se mnou začíná bojovat. No tak 37 dní, není se ničemu divit," řekl před duelem fotbalista, kterému se duel stal osudným a nejtěžší reality show světa opustil.

Švancara už o konci v Survivoru informoval i své fanoušky na sociálních sítích. "Moc všem děkuju za podporu, bylo to neskutečně krásný a zároveň krutý, díky za neskutečný množství zpráv, 37 dní sem pořádně nejedl, teď budu 37 let jen žrát," vtipkoval. Více o Survivoru a 14. díle >> ■