Liduška z Krakonošova tajemství, jak ji neznáte: Postelové hrátky s představitelem Sepéšiho

Leona Skleničková a Vojta Vodochodský v seriálu Sex O’Clock Video: Voyo.cz

Ti ji teď ale uvidí v úplně jiné roli. V novém rodinném seriálu Sex O'Clock, který běží na Voyo od pátku, ztvárňuje půvabnou dívku Alici, jež chodí s Koudym v podání Vojtěcha Vodochodského. Ten hrál v minisérii Iveta Petra Sepéšiho. Jedná se o seriál s tematikou dospívání. A nechybí ani postelové scény!

„O Alici sní v novém komediálním seriálu Sex O'Clock snad celá škola. Nejvíc ale hlavní hrdina Adam (Maxmilián Kocek). Ten má ovšem zatím smůlu, protože Alice je naprosto udělaná do Koudyho (Vojtěch Vodochodský), se kterým tráví čas v posteli místo školy, zatímco jí její teta (Kristýna Leichtová) podepisuje omluvenky jak na běžícím pásu. Koudy už naštěstí nemusí něco jako školu řešit, protože se živí sám a na nápadníky Alice ze školy může s klidem pokřikovat,“ popisují tvůrci děj seriálu.

V roli patnáctiletého Adama před kamerou debutuje talentovaný Maxmilián Kocek. „Sex O’Clock je o vztazích mezi dětmi a rodiči, vlastně celkově o vztazích a taky o lásce, sexualitě, problémech a o těžkých rozhodnutích,“ prozradil mladý herec.

Seriál vznikal pod režisérskou taktovkou Karoliny Zalabákové a Jana Bártka. „Na seriálu s tematikou dospívání jsem intenzivně pracovala posledních pět let. S posvěcením pana ředitele jsem znovu chodila na svůj bývalý gympl, šmírovala v hodinách, zkoumala všechny možné outfity a cpala se bílým pečivem pod lavicí. S touhle exkurzí jsem pochopila, že naši šestnáctiletí přátelé řeší bez pocitu trapnosti své trans kamarády a kamarádky, upřímně je trápí planeta a jestli je konkrétní jedinec hetero nebo homo, je každému upřímně jedno. Ve skutečnosti ale řeší to, co my kdysi, a to stud a také to, jak je vnímá a hlavně hodnotí okolí,“ řekla k novému seriálu režisérka. ■