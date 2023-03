V poslední době shodila dalších 7 kilo: Míša Nosková před rokem rodila a chlubí se touhle figurou

Michaela Nosková Super.cz

Je to rok, co se Michaela Nosková (40) stala dvojnásobnou maminkou. Vedle starší Elišky jí dělá radost i roční dcerka Jasněnka. Zpěvačka se už naplno začíná vracet k práci a proto zavítala na konkurz do nového muzikálu Troja v Divadle Broadway.

„Není to tak, že bych úplně naběhla do práce, ale budu ráda, když mi nějaký muzikál přibyde, protože spousta věcí skončila a člověk nemůže jen sedět doma,“ svěřila se zpěvačka, která jednu dobu vystupovala v 15 muzikálech najednou. „V tuhle chvíli hraji pět. Jde to skloubit. Nejnáročnější je vždycky to zkoušení a u nás doma jsou všichni připravení na to, že se u malinké budeme střídat,“ svěřila se herečka, která na konkurz dorazila v sexy modelu, ve kterém předvedla svou figuru.

Po narození dcerky je zpět na své váze před otěhotněním a teď ještě shodila další kila. „Teď jsem zhubla 7 kilo, je to tím, že jsem byla nemocná, a ještě trochu jsem. Neměla jsem chuť k jídlu, těch sedm kilo šlo takřka samo a malinká začíná chodit a leze výborně, tak se člověk naběhá,“ svěřila se Míša s tím, že se starší dcerkou také pravidelně sportuje.