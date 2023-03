Zemřel americký herec Robert Blake. Byl obžalovaný z vraždy manželky, kvůli odškodnění zbankrotoval

Robert Blake Profimedia.cz

Robert Blake zemřel ve čtvrtek ve svém domě v Los Angeles ve věku 89 let. Příčinou smrti byla podle jeho neteře Noreen Austin srdeční choroba, kterou trpěl delší dobu. Herec prožil opravdu zajímavý život. Poprvé vystupoval ve dvou letech, kdy ho otec společně se sourozenci vzal do parku, aby tančili za peníze. V pěti letech se začal objevovat v televizních komediích.

V průběhu života dostal nabídky na stovky filmů a televizních pořadů, ale také navštěvoval noční talk show, kde vyjadřoval své neortodoxní názory a zesměšňoval svou kariéru. Měl rád alkohol a drogy, urážel producenty, praštil režiséra nebo některého z hereckých kolegů a někdy zůstal i roky bez práce.

Koncem sedmdesátých let přišla slavná role detektiva Baretty, který při práci používal převleky. Důležitou rolí v jeho životě je ovšem také role masového vraha Perryho Smithe ve filmu Chladnokrevně z roku 1967. Blake později popsal, že se ve snímku snažil přijít na to, co se vrahovi honí hlavou těsně předtím, než zmáčkne spoušť.

V roce 2001 byla v autě nalezena zastřelená hercova manželka Bonny Lee Bakley. Blake se s ní seznámil v nočním podniku a ještě tu noc skončili v jeho autě. Bonny tou dobou měla za sebou už devět manželství a živila se tak, že za peníze posílala mužům své nahé fotky. Když otěhotněla, myslela, že je dítě nejstaršího syna Marlona Branda, testy však ukázaly na Blakea, a tak došlo ke svatbě. Manželství ovšem nebylo šťastné, herec svou ženu označoval za prase a nechával ji žít v jiném domě na svém pozenku.

Robert Blake tvrdil, že svou ženu nezabil, i když v osudný večer byli spolu na večeři. V době vraždy se prý ale vracel do restaurace pro svou zbraň, kterou zapomněl u stolu, zatímco jeho ženu někdo zastřelil v autě. Až v roce 2005 došlo k tříměsíčnímu procesu, ze kterého herec nakonec vyšel nevinný. Rodina Bonny ale herce později u civilního soudu zažalovala za to, že neoprávněně způsobil její smrt. Blake měl příbuzným zaplatit třicet milionů dolarů, nakonec byla částka po odvolání snížena na patnáct milionů. V roce 2006 Robert Blake vyhlásil bankrot. ■