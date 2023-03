Pítr v Survivoru poprvé promluvil o vztahu s Andreou Bezděkovou. Co na to řekne jeho krásná Gabriela Gášpárová?

Petr Havránek se vyznal z citů ke Gabriele Gášpárové. TV Nova

Petr Havránek a Andrea Bezděková (28) tvoří v reality show Survivor nerozlučnou dvojici. Dlouho to vypadalo tak, že mezi nimi roste něco více než přátelství. Divné by to nebylo. V minulosti spolu měli krátký poměr.