Foto: shutterstock.com

Žádná žena by neměla své problémy nebo nedokonalosti schovávat pod peřinu. Je naprosto přirozené, že po porodu či s věkem ztrácí pokožka svoji elasticitu. A to se bohužel nevyhýbá ani partiím, kde bychom si to přáli ze všeho nejméně. Zlepšení sexuálního prožitku je často velmi příjemným benefitem při řešení nejrůznějších obtíží v oblasti intimních partií, kterými se zabývá relativně nový obor plastická gynekologie.