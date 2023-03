Jak se oblékly hvězdy na inauguraci? Drsná kritika Dvořáka a Nerudové od stylisty Filipa Vaňka

Modely vynesené na inauguraci sklidily pochvalu i kritiku. Foto: Super.cz/se souhlasem T.Kuchařové/se souhlasem D.Morávkové/Profimedia.cz

"Je to nejlépe oblékaná první dáma, kterou jsme tady měli a viděli. Je to velmi kultivoané, funguje to dobře k situaci i její postavě. Působí velmi luxusně," řekl Super.cz stylista Filip Vaněk (45), který okomentoval i outfity hvězd, které byly na inauguraci Petra Pavla přítomny.

" Dagmar Havlová (69) je oblečená na výbornou. Sluší jí to, je to poplatné její postavě, barva je skvěle zvolená, je to velmi dobré," řekl k outfitu bývalé první dámy.

Naopak propadli herec Jiří Dvořák (56) nebo kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová. "Absence dobrého vkusu a rozhodně to nepatří na takovou příležitost. Je to velmi nevhodné," řekl k modelu Dvořáka stylista.

"Šaty Danuše Nerudové jsou o poznání horší než Havlové. Nesedí to k její postavě. Velké špatné," dodal k modelu bývalé rektorky.

Nadšený byl z outfitu Dany Morávkové. "Je to to nejlepší oblečení, co jsem na ní kdy viděl. Strašně jí to sluší," řekl Vaněk, který má radost, jaké outfity na inauguraci spatřil.

"Celá inaugurace mě překvapila. Odívání hostů je na daleko vyšší úrovni než předešlé inaugurace, které si pamatuji," dodal věhlasný stylista. ■