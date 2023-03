Jak trávila MDŽ princezna Kate? V maskáčích na armádním výcviku okouzlila vojáky i plukovníky

Kate absolvovala část armádního výcviku v Salisbury Plain. Profimedia.cz

Kdo by čekal nějaké romantické vyznání, kterým by princ William (40) a jeho manželka Kate (41) oslavili Mezinárodní den žen, byl by na omylu. Manželé se nenechávají rozhodit mediální kauzou o údajné princově milence a k žádným gestům směrem k veřejnosti, kdy by měli potřebu obhajovat pevnost jejich vztahu, se neuchylují. Kate měla totiž ve středu na programu úplně něco jiného!