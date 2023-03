Filip Vaněk si nikdy nebere servítky: Co na model prezidenta Petra Pavla a jeho ženy na inauguraci řekl odborník?

Petr Pavel a Eva Pavlová na Pražském hradě Herminapress

Nejočekávanější událost letošního roku je tady. Inaugurace prezidenta republiky začne v přímém přenosu z Vladislavského sálu už za pár minut. Co oblékl nový prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva? Módní stylista Filip Vaněk outfity nového prezidentského páru pro Super.cz zhodnotil.

"Jejich oblečení je velmi kultivované. Je to obrovský posun oproti předešlému prezidentskému páru. Velmi pěkná je barevnost, použili barvy naší národní vlajky, což je hezké oživení," řekl Super.cz Filip Vaněk, který je znám svojí upřímností a jen tak něco nepochválí.

"Paní Pavlová se mi líbí. Příležitost si takové šaty žádá. Za mě mohly být trošku delší a užší, totéž kabát. Jednu malou výtku ale mám: vypadalo by to lépe, kdyby měla paní Pavlová klasické lodičky na vysokých podpatcích," vysvětluje Vaněk. "Brož se mi velmi líbí, make-up je velmi svěží, účes je hezký, moderní," dodal k Evě Pavlové přední český stylista.

A jak si vedl nový prezident? "Pan Pavel má klasický oblek, kravatu se symbolem lva. Oceňuji, že má oblek upravený na míru, správnou délku kalhot, rukávů. Mohla čouhat půl centimetru, centimetr manžeta košile. Oblek je tmavě modrý, to si žádá tmavě hnědé boty. Je naprosto bez výtky. Kdybych přeci jen měl něco vytknout, možná hodinky jsou pro mě sporné, mám radši více oblekové hodinky, ale není to úplný přešlap. Je velmi dobře upravený, učesaný. Je to velmi kultivované," dodal Vaněk. ■