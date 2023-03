Sexy Brazilec se čtyřmi manželkami si bere pátou. Jednapadesátiletou nevěstu mu musela schválit ‚vybíravá‘ první žena (26)

Arthur se svými čtyřmi ženami Luanou, Emelly, Amandou a Karol Profimedia.cz

Během formálního církevního obřadu, který však prý není zcela závazný, si influencer před lety vyměnil sliby celkem s devíti ženami, ale o pár měsíců později jej zasáhlo, když se jedna z nich rozhodla manželství opustit. Loni byl zdrcen ještě víc, když to samé udělaly další čtyři ženy. Nakonec mu tak zůstaly věrné ‚pouze‘ první manželka Luana Kazaki, která má, zdá se, ve vztahu hlavní slovo, a dále Emelly Souza, Amanda Albuquerque a Karol Lacerda.

Influencer pak prý dlouho hledal někoho, kdo by obsadil volné místo v jeho velké posteli a podle všeho by to měla být právě o poznání starší Olinda Maria, která již předtím žila v polyamorním vztahu, a tak se nebojí žárlivosti a těší se na společnou budoucnost.

„Když jsem musela dostat souhlas od Luany, byla jsem nervózní a mísil se ve mně mix různých emocí. Ale když jsme se potkaly, okamžitě jsme si uvědomily, že mezi námi funguje silné spojení. Jako bych ji znala z předešlých životů,“ řekla Olinda, která se tak dočkala od Luany požehnání. ■