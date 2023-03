Zlata Adamovská byla odjakživa za pořádnou šťabajznu. Podívejte se, jak se v 19 letech svlékala ve filmu s Brejchovou

Jana Brejchová a Zlata Adamovská ve filmu Mladý muž a bílá velryba Foto: ČTK / Jan Kuděla

Divákům se tehdy ve snímku, kde hráli také Ivan Vyskočil, Jana Brejchová či Eduard Cupák, ukázala v podprsence i plavkách. Od Jany Brejchové ostatně už jako osmnáctiletá slečna dostávala nejlepší rady, jak se starat o svou pleť.

„Jana Brejchová mi dala spoustu rad do hereckého života, ale i o tom, že pokud se člověk obličejem živí, měl by se o něj starat. Dvacet minut na odličování nevynechám, ani když přijdu z mejdanu. S obličejem je to stejně jako s koženými botami. Když se o ně nebudete starat, budou popraskané a hnusné. A nechceme být přece popraskané a hnusné,“ svěřila se loni Super.cz Adamovská.

Za pořádnou kočku byla ve svých prvních filmech také v Kachyňově snímku Láska mezi kapkami deště (1979) nebo komedii Causa Králík (1979). Velmi populární byla také coby Eliška, životní partnerka doktora Jandery (Jaromír Hanzlík) v seriálu Sanitka (1984). Později se proslavila také rolí zpěvačky Evy Adamové v seriálu Hříchy pro pátera Knoxe (1992) a do širšího povědomí televizních diváků se dostala také díky postavě Běly Páleníkové v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Nejnověji se objevila v komedii Za vším hledej ženu (2022). Seznam filmů a seriálů, ve kterých okouzlovala diváky, je ale pochopitelně mnohem delší.

A jaký má herečka recept na to, aby si stále udržovala mladistvý šmrnc? „Snažím se nacházet způsoby, jak si dobíjet energii. Je to třeba relax v přírodě, práce na zahradě, pobyt v lázních anebo třeba cestování. Člověk si takzvaně vyčistí hlavu a na další práci se těší. Já už vím, že se nesmím pracovně přetěžovat, a proto si čas na odpočinek zahrnuji do svého pracovního diáře,” řekla nedávno Super.cz Adamovská, jež je aktivní nejen před kamerou, ale i v dabingu a na divadelních prknech. ■