Život připravil Radovanu Lukavskému (✝88) těžké zkoušky. Pochoval milovanou manželku i jediného syna

Radovan Lukavský Foto: ČTK / Mevald Karel

Patřil ke generaci herců, která vstoupila na jeviště ve 40. letech 20. století – ke generaci Rudolfa Hrušínského (✝73), Stelly Zázvorkové (✝83) či Vlastimila Brodského (✝81). O Radovanu Lukavském (1. 11. 1919-10. 3. 2008), od jehož úmrtí uplyne právě 15 let, se dá právem říct, že to byl Herec s velkým H, který se nesmazatelně zapsal do divácké paměti.