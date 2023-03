Zastavila stárnutí díky dobrým genům: Legendární hlasatelka Marie Tomsová podědila krásu po mamince

Hlasatelka Marie Tomsová doufá, že po devadesátce bude vypadat jako její maminka. Super.cz

„Já mám maminku, které je 94 let a v devadesáti vypadala tak na sedmdesát. Takže já doufám, že teď, když mně je sedmdesát, vypadám na 69,“ smála se Marie během rozhovoru pro Super.cz.

Moderátorka navíc ke konci loňského roku podstoupila laserovou operaci očí, aby nemusela nosit brýle. „Je to nezvyk, protože najednou vylezly vrásky a musím se víc malovat. Musím dbát na to, že to oko je víc vidět. Ale je to praktická záležitost, když se nosila rouška a byly brýle na nose, tak se moc často opocovaly,“ dodala paní Tomsová, se kterou jsme si povídali během křtu její nové knihy s názvem Jiná už nebudu aneb Neděle Marie Tomsové. ■