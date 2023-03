Komplikovaná zlomenina Jitku Čvančarovou na půl roku vyřadila: Jak je na tom a plánuje herečka návrat do práce?

Komplikovaná zloměnina Jitku Čvančarovou na půl roku vyřadila z práce Super.cz

„S projekty jsem opatrná, potřebuji možná transformovat svoji profesi, abych tam mohla dát všechno, co potřebuji. Teď jsem si léčila komplikované zranění nohy, což mi dalo na půl roku takovou hezkou a krásnou pauzu, a ještě bych v ní klidně vydržela,“ svěřila se herečka, která si nenechala ujít vernisáž obrazů svého kolegy, zpěváka Davida Uličníka, se kterým se potkala v divadle v muzikálových projektech.

Na obrazovce je aktuálně k vidění v seriálu Černé vdovy, roli v Kukačkách musela kvůli poraněné noze odmítnout a další projekt herečku čeká. „Mám tam v přípravě krásný biják. V tom tvůrčím procesu je to složité, hlavně najít peníze na něco, co není střední proud,“ prozradila Jitka Čvančarová s tím, že pauzu si naplno užila.

„Já jsem si ji dala už před zraněním, a to zranění přišlo jako shůry potvrzení, že bych se možná měla transformovat v profesi, myslím, že všechno má svůj význam, jen to člověk nesmí přecházet. Beru život takový, jaký je a miluji, že nevíte, co přijde zítra, takže uvidíme, kam se pohnu, třeba začnu i malovat,“ řekla s úsměvem herečka a dodala, že by se nebránila tomu více se opět věnovat i zpěvu. ■