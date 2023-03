V New Yorku bylo dusno: Krásná Taťána Kuchařová zářila na Manhattanu, navíc pomohla ostatním ženám

Taťána Kuchařová v New Yorku Foto: se souhlasem T.Kuchařové

Její cesta byla hlavně pracovní. Odletěla totiž na největší genderovou konferenci na světě, na zasedání OSN, kde se zúčastnila Commission on the Status of Women (Výboru nevládních organizací pro postavení žen.) Vystupuje zde pravidelně od roku 2015.



„Jak se říká, New York never sleeps, tak přesně v tomto duchu tahle návštěva byla. Od rána do večera meetingy v OSN, měla jsem projev, a také jsem jeden event odmoderovala s naším panem ministrem. Přála bych všem ženám-seniorkám, aby mohly žít důstojný život a aby netrpěly na dopady nerovného odměňování,“ svěřila se Taťána Super.cz.

Blonďatá kráska má navíc diář úplně plný. V tuto chvíli musela návštěvu New Yorku přerušit a sedí v letadle do Prahy, aby stihla odpolední inauguraci nového českého prezidenta. ■