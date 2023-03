Linda Rybová o erotických scénách s manželem Davidem Prachařem: Je to tak vyšinuté, že jsem se nestyděla, prozradila

Linda Rybová promluvila o novém seriálu Revír. Super.cz

„V seriálu jsem za motorkářku, která je velmi zábavná. Pořád hraje scénky ze svých oblíbených filmů, což je záliba s jejím klukem Rudou, kterého hraje David,“ svěřila se Linda pro Super.cz.

Se svým manželem Davidem Prachařem, který hraje válečného veterána a myslivce, si střihla i poměrně erotické scény, které jsou ovšem tak nadsazené, že bylo natáčení velkou zábavou.

"Vždy, když spolu něco mají, tak jsou to začátky scén z různých filmů. S Davidem to bylo jednodušší, protože tam není ten stud. Ale občas jsou tam v uvozovkách erotické scénky, což já obecně nerada točím a už vůbec ne s Davidem. Připadá mi, že když hrajeme manžele nebo milence, tak je to příliš blízko té realitě. Ale tohle je tak strašně vyšinuté, že je jejich zvláštní hravost tak speciální, že jsem se vůbec nestyděla. Bylo to až divadelní, tím, že přehrávali, když hráli ty scénky, tak to byl úlet. Bylo to pro mě fakt zábavné,“ prozradila Linda Rybová s úsměvem.

