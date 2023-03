Adam Raiter o rozchodu se známou zpěvačkou: Vztahy jsou někdy složité, tady to bylo náročnější, prozradil

Adam Raiter promluvil o vztazích i novém Survivoru. Super.cz

„Museli jsme s tím jít ven, protože jsme mediálně sledovaní. Rozpadlo se to, je nám to líto, ale jsme přátelé a půjdeme dál. Vztahy jsou někdy složité, tady to bylo náročnější a ten boj jsme s láskou prohráli,“ svěřil se Adam pro Super.cz s tím, že mít vztah jako mediálně sledovaná osoba není vždy jednoduché. Fanouškům totiž málokdy něco unikne.

Adam Raiter se stal mediálně známým nejen vztahem s Agátou Hanychovou (37), ale také účastí v reality show Survivor, kde zanechal výraznou stopu. Letošní sérii prý sleduje, ale některé momenty mu už lezou krkem.

„Ta hra je takhle nastavená, ti, kteří měli ambici vyhrát, odchází jako první a ti, kteří tam být nechtějí, tam jsou. Neskutečně mě tyhle věci rozčilují, ale ta hra je takhle nastavená. Vítězí většina a není to většinou ta strana, kde jsem já,“ svěřil se s tím, že fandil již vyřazené Báře Mlejnkové, se kterou se zná už od dětství, a tak prý čekal, že k nějakému konfliktu dojde.

„Bára je de facto moje rodina a čekal jsem to. Doufal jsem, že se neodkope nějak extrémně, protože je to hodný člověk. Ta soutěž je opravdu psychicky náročná, kdo chce vyhrávat, tak tam nemá úplně místo,“ vysvětlil na tiskové konferenci, kde došlo k odhalení toho, že bude účastníkem soutěže ve fackované. ■