Propadlý obličej a šílený úbytek na váze! Petr Švancara se v Survivoru ztrácí před očima

Švanci se ztrácí před očima. TV Nova

Je na něm znát únava, má propadlý obličej a i břicho. "Už pár dnů máme podezření, že to nezvládne. Je hodně hubený, už se to na něm podepisuje. Můj odhad je, že do týdne ze soutěže odejde," řekl realitní makléř Jirka z kmene Rebelů.

Právě za kmen Rebelů nyní Švancara bojuje. Kmen si ho vybral poté, co jej moderátor Ondřej Novotný vyzval, aby si zvolili jednoho člena z kmene Hrdinů. ■