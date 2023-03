Otevřená zpověď Báry Mlejnkové ze Survivoru: 7 kilo dole, vážné zranění a rázná slova o Karolíně Krézlové

Barbora Mlejnková byla hostem v talk show Superchat. Super.cz Superchat

Co řekla o hádce s Karolínou Krézlovou (35), jak zvládala nedostatek jídla a následný návrat do reality? Bára promluvila také o zranění, které ji trápí dodnes.

"Jídla už jsem stihla dost. Až zbytečně moc. Mám deset kilo nahoře. Zhubla jsem v Survivoru asi sedm kilo, teď mám víc, než s čím jsem odjížděla. Kostřička už nejsem a myslím, že už ani nikdy nebudu," řekla Super.cz Bára.

Nedostatek jídla ji na ostrově velmi překvapil. Hlavně ze začátku. "První týden jsme neměli vůbec nic, to jsem nečekala. Myslela jsem si, že od začátku dostaneme polévkou lžíci rýže na den. Ale to se stalo až po týdnu. První týden jsme fakt neměli nic, až na pár kokosů, které se nám podařilo rozbít," prozradila pokerová hráčka.

Hlad se na ní fyzicky podepisoval. "Na konci už jsem viděla, že mám oči jak na LSD, zuby jak zubní protézu. To už bylo znát," usmívá se.

Po návratu do reality Bára skončila v nemocnici. "Odletěla jsem po vyřazení do Egypta, abych nebyla k vidění. Dávala jsem dietní jídla, abych to nepřepálila hned po návratu. Skončila jsem stejně v nemocnici na kapačkách se žlučníkovým záchvatem. Podstoupila jsem sono, krev. Bylo to šílený. A to jsem se hlídala. Jsem zvědavá, co to udělá s chlapama, kteří se vrátí vyhladovělí. Myslím si, že jim fakt bude blbě," vysvětluje.

Žaludeční záchvat není to jediné, co ji nyní trápí. "Doteď řeším problémy s levou i pravou rukou. Nemám cit v pravé ruce, mám něco s rotátorem, mám skříplý nerv. Zranění přetrvává, momentálně to řeším. Čeká mě ještě magnetická rezonance," upřesňuje Mlejnková, kterou ze Survivoru vyřadila především její hádka s Karolínou Krézlovou, po které se jí rozhodl kmen Hrdinů zbavit.

Co si o Karolíně nyní s čistou hlavou myslí? "Můj šálek kávy to není, Kája je svá. Kdyby jí bylo 25 let, tak bych to omluvila. Je starší než já, asi se formovat nebude. Já bych být jako ona nechtěla, nechtěla bych její povahu. Je vych*aná, vypočítavá. To určitě je," dodala rázně Bára Mlejnková.

Co dalšího o Survivoru prozradila? Co řekla o svém vztahu s blogerkou Veronicou Biasiol? Bára mluvila v Superchatu o svém soukromí velmi otevřeně. Talk show si můžete pustit nejen na videu, ale také na všech podcastových platformách. ■