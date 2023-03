První slova Pítra v Survivoru o jeho partnerce. Tohle vzkázal Gabriele Gášpárové po intimnostech s Andreou Bezděkovou

Pítr promluvil o lásce ke Gabriele Gášpárové. TV Nova

Zatímco Gabriela v televizi sledovala jak se k sobě mají, Petr na opuštěném ostrově vůbec netuší, čemu jeho partnerka v Česku musela čelit. Možná i proto je v šoku, že od ní nedostal žádný vzkaz.

Kmen hrdinů dostal audio vzkazy od svých rodinných blízkých. Nejvíce překvapený byl Petr, kterému namluvil vzkaz bratr. Nejenže hned nepoznal, od koho zpráva je, ale divil se, proč není od jeho partnerky Gábiny.

"Já tady celou dobu čekám na jeden jedinej vzkaz, a to od mojí Gabči. Už jsem tak strašně doufal, že to bude ona a její hlas, byl jsem na to fixovanej. V tu chvíli, jak promluvil brácha a já ho vlastně ani nepoznal, tak mi to bylo úplně jedno a myslel jsem si, že to je vzkaz pro někoho jiného," vysvětluje Havránek.

"Za bráchu mě to teď mrzí, jsem rád i za něj, jsem rád, že rodina na mě myslí, ale ten člověk, který mi tady chybí, je ten koho miluju nejvíc. A to je Gabča," dodal smutný Havránek. ■