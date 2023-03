Muž celé dny jedl a nahý hrál videohry. Po zhubnutí 272 kil mu na těle zůstal obrovský kožní převis

Casey King v době, kdy vážil ke čtyřem stům kilogramů. Profimedia.cz

V nejtěžším období vážil 383 kilogramů, díky operaci žaludku, úpravě jídelníčku a cvičení se ale dokázal vzepřít a shodil neskutečných 272 kil. Účastník reality show A Family by the Ton Casey King (38) ukázal, jak jeho tělo vypadá po extrémním váhovém úbytku.

Morbidní obezita Caseymu přinášela nejen zdravotní potíže, ale celkově životní diskomfort. Koupat se například chodil ven do speciální plechové vany, kterou mu pořídil otec, protože do sprchy ani běžné vany se nevešel.

Když Casey nastoupil do zmíněné reality show, neměl příliš motivaci cokoli měnit. „Prostě se ujím k smrti,“ řekl tehdy do kamery a popsal, jak vypadá jeho běžný den. „Vstanu kolem dvanácté a jdu zjistit, co bych mohl sníst. Pak se dívám na televizi, hraji videohry a pak jdu spát. To není moc aktivní program. Tady v Georgii je horko a všechno mé oblečení je moc těsné, takže doma sedávám nahý, volný a nikdo mě neobtěžuje - dveře jsou zavřené a je to v pohodě,“ uvedl mladý muž, toho času nezaměstnaný a žijící se svým otcem.

Bez pomoci, například se základní hygienou, se Casey tehdy neobešel. „Potřeboval jsem pomoct s mytím, s utíráním zadku, protože jsem si všude nedosáhl,“ popsal.

V pořadu A Family by the Ton se setkal s lékařem, který mu provedl gastrektomii (částečné nebo úplné chirurgické odstranění žaludku - pozn.), předtím ale musel sám zhubnout. I když se mu moc nechtělo, vědomí, že do pěti let by byl zcela imobilní, jej donutilo jednat a začal lépe jíst a pomalu i cvičit.

V plánu má ještě další hubnutí, a protože se razantní úbytek tělesné hmotnosti značně podepsal na jeho kůži, která mu visí z hrudníku, břicha i paží, chce podstopit její redukci. Na proměnu mladého muže se podívejte na fotkách pod článkem. ■