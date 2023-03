Usmíření v královské rodině se nekoná. Harry a Meghan prý pozvali příbuzné na křtiny dcery, nikdo nepřijel

Meghan a Harry prý na křest pozvali příbuzné, ti nepřijeli. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Malá princeznička Lilibet Diana byla pokřtěna během intimního obřadu v domě Harryho a Meghan v kalifornském Montecitu. Křest podle magazínu Daily Mail vedl biskup z Los Angeles. „Mohu potvrdit, že Princezna Lilibet Diana byla pokřtěna v pátek 3. března arcibiskupem z Los Angeles, reverendem Johnem Taylorem,“ prozradil mluvčí páru.

Na akci bylo přítomno dvacet až třicet hostů včetně Meghaniny matky Dorie Ragland a Lilibetina kmotra Tylera Perryho. Podle královského novináře Omida Scobieho, který má blízko k Harrymu a Meghan, byli pozváni také členové královské rodiny, ale nikdo z nich se nezúčastnil.

Takový krok by mohl znamenat, že členové královské rodiny v Británii nejsou po třaskavém dokumentu Harryho a Meghan na Netflixu a skandální princově autobiografii s názvem Náhradník nakloněni tomu, aby se rodina usmířila.

Před pár dny se také objevily zprávy o tom, že Harry a Meghan nakonec dostali pozvánku na korunovaci Karla III., která se koná 6. května s tím, že by ovšem nemohli společně s ostatními členy královské rodiny stát na balkoně paláce. Po posledních událostech je ovšem stále méně pravděpodobné, že by do Británie skutečně přicestovali. ■