Hvězda Zoo Lucie Černá alias Izy se dostala do barové potyčky: Útočníka složila úderem do hlavy

Lucie Černá se proměnila v Xenu bojovnici. FTV Prima

Popadne v baru lahev od vína a jednoho z útočníků pošle k zemi.

„Měli jsme u sebe kaskadéry. Goran si vyzkoušel bitku a já pěkný úder do hlavy. Bylo to fajn, protože to bylo něco jiného, než obvykle točíme v ateliérech. Mám takové natáčení ráda, je to nevšední, zajímavé. Na jednu stranu je to i náročnější a proč si trochu nezahrát na Xenu?“ přiznává Lucie, která měla udeřit kaskadéra do hlavy lahví.

„Měla jsem omezený počet pokusů. Lahev byla vyrobena ze speciálního skla, říká se mu cukrářské, a když ji dlouho držíte v ruce, je křehčí a křehčí. To ale neznamená, že úder nebolí. Když mně kaskadér řekl, že mu mám dát pořádnou ránu, bála jsem se. Navíc se všude rozlétne to sklo a vy musíte dávat pozor na oči,“ popisuje seriálová Izy, jaké úskalí má jedna rána v televizi.

"Myslím, že mi stačily snad dva pokusy, a k dispozici jsem měla tři lahve. Musela jsem to dát na první dobrou, protože se to točilo několikrát z různých úhlů. Naštěstí se to povedlo,“ dodala nová nápadnice seriálového Vojty. ■