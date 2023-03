Odmítla kariéru přes postel: Nejmenší česká zpěvačka si úspěch vydobyla sama

Magda Malá mohla mít snadnější cestu přes postel, ale odmítla to. Foto: Se souhlasem M. Malé

Je malá, ale opravdu šikovná. Co zpěvačce Magdě Malé (55) příroda nenadělila do vzrůstu (154 cm), to jí vykompenzovala na hlasivkách. Jak nám přiznala, přesto prošla procesem, kdy několikrát musela říct rázné ne chlápkům z branže, kteří jí mohli pomoci v kariéře, stačilo jen stát se jejich milenkou. Jak tohle období zvládla?

Nabídka kariéry přes postel

„Sem tam bilancuju. A je jasné, že ve své práci jsem určitě mohla mít prošlapanější cestičku. V osmdesátkách jsem byla mladá, mužům, kteří v šoubyznysu něco znamenají a rozhodují o všem podstatném, jsem se líbila, někteří mi to dávali výrazně najevo. Řada z nich se mnou chtěla prožít noc. A když jsem tyhle přímé návrhy kategoricky odmítala, najednou se mi zavřely nejedny dveře. Už do nich nešlo vstoupit,“ vzpomíná pro Super.cz zpěvačka Magda Malá.

„Jenže toho jsem nikdy nezalitovala. Ani na vteřinu. Jednak bych si nemohla vážit sebe sama, navíc ve finále jsem strašně spokojená s tím, kam mě životní cesta zavedla. Nemohla bych mít lepší kariéru, než jakou teď mám,“ říká nám se sebou naprosto spokojená umělkyně, která sice patří k nejmenším zpěvačkám u nás, ale hlas má opravdu mimořádný.

Také ho využívala řada českých muzikálových produkcí, než se rozhodla z tohohle vlaku vystoupit a živit se samostatnými koncerty. A to také nebyla legrace a nějakou chvíli trvalo, než začala mít tak zaplněný kalendář, jako má teď.

Trnitá cesta se šťastným koncem

„Moje cesta profesí byla trnitější, se spoustou odboček a často s výrazným a zdánlivě nekončícím stoupáním, ale mohu se sama na sebe podívat do zrcadla. Jsem šťastná. Pořád zpívám, což byl můj celoživotní sen, k tomu mám dvě krásné děti. Co víc si přát?“ ptá se sama sebe. Přesto ale přišly chvíle, kdy se jí do mysli začaly vkrádat určité pochyby.

„Asi to zná každý, že od jistého věku míváme tendenci hodnotit, co máme za sebou, co jsme dokázali a jestli můžeme dosáhnout ještě něčeho dalšího. Jestli můžeme v tomhle věku zvládnout i nové věci. Nakonec v tu dobu, kdy jsem o tom přemýšlela nejvíc, jsem náhodně potkala kamaráda, který jen tak mezi řečí utrousil: ‚Neřeš věk a žij.‘. A v tu chvíli se mi změnil život. Jako bych v tu chvíli pochopila, o čem to celé opravdu je,“ popisuje Malá.

„Přestala jsem mít zábrany, zvedla se závora a začala jsem si vymýšlet projekty, na které bych nikdy předtím neměla odvahu. Člověk by nikdy neměl ztrácet víru ve své sny. Vážně se mohou plnit v jakémkoli věku,“ myslí si Magda.

Štěstí a láska

Naučila se ještě další věc. „V životě nakonec stejně o nic nejde. Na to, co v ten moment působí jako pohroma, si za pár dní už nikdo ani nevzpomene. Jde opravdu jen o to, abychom byli šťastní a v lásce, ať už je člověk prodavač, řidič, zedník, umělec, prezident. Někdy si vybereme složitější cesty k cíli, ale když nám zůstane radost ze života a láska, máme to nejdůležitější, co je k žití potřeba,“ věří zpěvačka, kterou od dubna čeká celoroční série recitálů s Bohušem Matušem v Divadle Bez hranic.

„K tomu s herečkou Simonou Praskovou zkoušíme divadelní hru plnou krásných melodií. Uvedeme ji na podzim a bude o tom, že všechny sny se mohou splnit, takže to hodně souvisí i s mou kariérou,“ doplnila s úsměvem sympatická malá velká zpěvačka Magda Malá. ■