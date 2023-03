Je snad nemocná? Někdo by měl zasáhnout! Slavná Rita Ora se vyfotila vyhublá jen v podprsence a fanoušci šílí

Rita Ora Profimedia.cz

Zpěvačka se díky hodinám stráveným v posilovně až do teď mohla chlubit zdravou, vysportovanou postavou. Ve společnosti často oblékala sexy modely a svým fanouškům se také často a ráda ukazovala na sociální síti a vždy sklízela pochvalu. Její poslední fotka ale mezi sledujícími vyvolala značné obavy.

Rita Ora na své poslední fotce podle fanoušků nevypadá zdravě.

Rita na ní stojí pravděpodobně před svým domem jen v širokých kalhotách a poloprůsvitné podprsence, která odhaluje její vnady. Daleko víc si ale lidé všímají zpěvaččiny vyhublé postavy. „Jeden z jejích přátel by měl zasáhnout,“ napsal jeden ze sledujících. „Je nemocná,“ zní další názor. „Kde je její zbytek?“ přidává se další. „Jestli takhle vypadá život v manželství, tak děkuji, nechci,“ ozývá se jiný fanoušek. Další dokonce mají pocit, že by za současným vzhledem zpěvačky mohly být drogy.

To, jestli je Rita Ora v pořádku, nebo ve svém životě skutečně prochází špatným obdobím, se nejspíš brzy dozvíme. Pracovní neúspěch ji ale snad netrápí. Její poslední píseň You Only Love Me má na Youtube téměř čtyři miliony zhlédnutí. ■