Dana Syslová otevřeně o starším cholerickém manželovi: Řval kvůli každé blbině, zemřel doma na infarkt

Dana Syslová Televize Seznam

Herečka Dana Syslová otevřeně promluvila o soužití s hercem Vlastimilem Haškem. Měl cholerickou povahu, doma proto občas měli Itálii. Společných pětadvacet let však označuje za krásných. „Neměla jsem tatínka a děda brzy zemřel. Je asi pravda, že mi mužský vzor chyběl. I proto jsem si snad vzala o 18 let staršího manžela,“ přemítala Syslová v pořadu Moje místa na Televizi Seznam. Zpětně mohou díl diváci sledovat na videoportálu Stream.

Syslová a Hašek se seznámili v pražském Divadle Komedie, kam herečka nastoupila po DAMU. A starší kolega si ji vzal pod svá křídla. „Dělal mi vlastně takového taťku, než jsem vyspěla. Tehdy mi říkal, jak mám chodit oblečená, že to, co nosím, nosit nemůžu... Pak mi začal nosit knížky a číst verše. Postupně jsme se začali víc a víc kamarádit,“ popsala začátky vztahu.

V jejich případě platilo, že protiklady se přitahují. „Já miluji přírodu a on ji nesnášel. Dostat ho na procházku bylo velmi náročné. Byl typickým hospodským kavárenským typem. Ale měl smysl pro humor a uměl vařit,“ uvedla s tím, že když se jim narodily děti, synové Jiří a Daniel, na výlety s nimi chodila ona.

Haškova cholerická povaha se projevila například při zpožděných příchodech domů. „Když jsme se zdrželi s příchodem domů o 15 minut, už na nás řval, že doma suší oběd na plotně. Bylo to bouřlivých 25 let, ale krásných. On byl hrozný cholerik. Rozeřval se kvůli každé blbině. Že jsem dala skleničku jinam, než patřila. Za chvilku to ale hned zase nevěděl. Na to si pak už ale člověk zvyknul,“ svěřila herečka.

Hašek prodělal tři infarkty, ten třetí se mu stal osudným. „Možná i tím, že byl tak cholerický, měl nemocné srdce. Prodělal dva malé infarkty, na ten třetí pak doma umřel,“ uvedla Syslová. Týden předtím strávil herec v nemocnici, své ženě tam vyznal lásku a nad punčovým dortem, který si nechal přinést, si dlouze povídali. „Bylo mu špatně, a když je člověku špatně, tak se chová trošku jinak. Jako by se loučil, ale to nemohl vědět, že brzy zemře.“ Krátce po otcově smrti zemřel i syn Jiří, který spáchal sebevraždu.

Zda Dana Syslová bere Vlastimila Haška jako svou osudovou lásku, neupřesnila. „Osudová byla určitě ta první, pak Hašek a pak jsem v životě měla ještě jednoho muže. A to, myslím, stačí. Teď už nikoho nechci!“ ■