Široké úsměvy a polibky na uvítanou. Kate a údajná milenka prince Williama k sobě dříve měly blízko

Kate a Sarah se dříve vídaly rády. Jak je to asi v současné době? Foto: Super.cz/Profimedia.cz

William (40) a Kate (41) ve vztahu nemívají problémy. Tedy alespoň před zraky veřejnosti. Teď ale zahraniční média začínají opatrně spekulovat o tom, že by William mohl chovat přízeň k aristokratce Sarah Hanbury. A jak dokazují fotografie, před pár lety k sobě oba páry, které tvoří Kate a William a Sarah se svým manželem, měly hodně blízko.

Sarah Hanbury je manželkou Davida George Philipa Cholmondeleye (62), sedmého markýze z Cholmondeley a s královským párem se manželé vídali minimálně na společenských akcích. Fotografie, které se nyní objevily na veřejnosti, jsou z léta roku 2016 a pocházejí ze slavnostní večeře na podporu nadace East Anglia's Children's Hospices' Nook Appeal v King's Lynn.

Kate s Williamem na nich Sarah a markýze osobně vítají po jejich příjezdu, u Kate a její údajné sokyně nechybí ani polibek na uvítanou. Obě dámy jsou pak zachyceny i během přátelské konverzace, kdy nešetří úsměvy. Princ William v té chvíli stojí opodál a zdá se, jako by nechtěl vstupovat do jejich konverzace. Z fotografií je také patrné, že Kate i Sarah jsou podobné typy.

Podle zahraničních médií mělo přátelství obou párů během posledních let ochladnout, William by se měl ovšem podle dosti nevěrohodného zdroje se Sarah vídat dál, a dokonce s ní měl strávit i svátek všech zamilovaných, a to přímo v restauraci uprostřed Londýna. Poprvé se spekulace o tajném románku objevily už před čtyřmi lety, chyběly pro ně ovšem důkazy.

Teď nové informace jako první zveřejnil americký web Music Mundial, zprávu pak přebral i španělský bulvár. Britský tisk se o kauze nezmiňuje, je však možné, že by tamní média mohla mít zákaz o jakékoli podobné záležitosti psát. ■