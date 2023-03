A Kolečko se točí. Hádku s Nesvačilovou, která skončila pořezanou rukou, měla odstartovat žhavá sms od Vignerové v mobilu

Denisa Nesvačilová s Petrem Kolečkem na vyhlášení cen Český lev 2023 Michaela Feuereislová

Podle Blesku ale Denisa vyváděla kvůli Kolečkově ex Anetě Vignerové (35), která má se scenáristou syna Jiříčka a měla mu poslat žhavé esemesky. Ty ale v mobilu na stole spatřila temperamentní Nesvačilová a oheň byl na střeše. Pikantní na tom je, že po ošetření v nemocnici měl jet Kolečko za Vignerovou.

Ta tvrdí, že se se svým bývalým partnerem vídá jen proto, že spolu mají syna. Realita ale bude poněkud složitější, než se na první pohled zdá. Známému scenáristovi se ale daří dokolečka obě dámy držet na uzdě. Na vyhlášení cen Český lev totiž dorazil sice s obvázanou rukou, ale s usmívající se Denisou Nesvačilovou po boku. Zjevně tak mezi nimi došlo k usmíření. Samotná Vignerová se k milostnému „kolečku“ vyjadřuje sporadicky s tím, že se s Kolečkem opravdu schází jen kvůli synovi.

„Myslela jsem, že je to na úrovni, ale v posledních dnech, co čtu, nebo mi posílají přátelé, o tom začínám pochybovat, není mi to příjemné,“ nechala se slyšet Aneta, jejíž další vyjádření k pikantní situaci zjišťujeme. ■