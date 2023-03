Český choreograf Yemi poletí k Měsíci: Netrpělivě čeká na důležitý test

Yemi A.D. se zanedlouho podívá do vesmíru. Byl vybrán z více než milionu uchazečů. Super.cz

Aktuálně se čeká na první orbitální test rakety Starship společnosti SpaceX.

„Netrpělivě čekáme na první orbitální test naší rakety Starship, který by se měl dle Elona Muska uskutečnit už tento měsíc. Pokud raketa tento orbitální test zvládne, pokoří rekord a stane se nejsilnější, nejvýkonnější a nejrychlejší raketou s třiatřiceti motory, která byla kdy vyrobena. Na tu cestu kolem Měsíce, která je čtvrt milionu mil, ji bude třeba. Sám jsem zvědavý, jak to dopadne,“ svěřil se Yemi pro Super.cz s tím, jak se s faktem, že poletí na šest dní do Vesmíru, sžívá.

„Ten moment, kdy se o to člověk dva roky snaží, prochází různými kontrolami, a pak se dozví, že to má, je moment, kdy se to stane realitou. Člověk znovu zhodnocuje, co jsem si to vlastně vymyslel. Je to sen každého kluka a pro mě to nebylo ani tak o váhání, jestli to chci, protože jsem to chtěl vždycky a byl to můj sen. Spíš to bylo zaváhání nad tou zodpovědností, která s tím přichází, k tomu být zdráv, správně reprezentovat a nezklamat ty lidi, kteří vám dali velkou důvěru a investici,“ řekl světově úspěšný český choreograf a producent, který se objevil po nějaké době v Česku, kde si nenechal ujít udílení cen Český lev. ■