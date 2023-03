Rada ohledně vylepšení dekoltu se jí pořádně vymstila. Nestárnoucí Saskia Burešová promluvila o plastických operacích

Saskia Burešová i nadále odmítá botox. Super.cz

Legendární hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová (76) o sobě neustále poslouchá, jak dokázala zastavit čas. Co si budeme povídat, desítky let na obrazovce vypadá stále stejně. Ona sama to takto ale nevidí. „Ono je to tím, že jak je člověk pořád na té obrazovce a je na očích, tak si na toho člověka zvyknete a vy už nevidíte, jak vypadal před deseti, dvaceti nebo před pětapadesáti lety, to už není vidět, protože toho člověka máte na očích. Takže nejsem neměnná, ale je to tím, že se vidíme často,“ reagovala na toto téma pro Super.cz.