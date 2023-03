51 let spokojeného manželství Saskie Burešové: Žena musí být diplomat, aby to fungovalo

Saskia Burešová prozradila recept na dokonalé manželství. Super.cz

„V práci svého muže samozřejmě respektuji a pokud jde o domácnost, tak to je otázka vyšší diplomacie," popsala své manželství Saskia Super.cz.

Nabízí se tak otázka, zdali si doma role nevymění a zdali tam nerežíruje paní Saskia. „Ne, to ne, to nemůžu říct, ale žena musí být diplomat, aby to fungovalo. A když nám to klape už 51 let, tak si myslím, že ta vyšší diplomacie zafungovala,“ smála se Saskia Burešová. ■