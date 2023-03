Richard Krajčo a Karin Babinská promluvili o svém seznámení. Silná slova o začátku vztahu

Karin se podařil velký triumf Michaela Feuereislová

Karin a Richard Krajčo (45) se poznali před více než deseti lety během natáčení filmu Křídla Vánoc. Často právě používají slovo tsunami, když vzpomínají na okamžik, ve kterém se do sebe zamilovali. To nám potvrdili i během tehdejšího křtu dnes již oceněné knihy. "On se zjevil jako tsunami v mém životě," svěřila se nám Karin. "No, asi jsme to měli podobný," krčil rameny Richard. Manželé budou svoji už šest let a láska je neopouští. "Já ho miluju pořád stejně a možná trošku víc," rozněžnila se tehdy Karin.

Ocenění její poslední knihy Karin ještě více inspiruje, aby se vrhla na další titul. Zatím ale hledá nový námět. „Ale zatím jsou to jen takové střípky, pocity, obrazy, které mi víří v hlavě. Nechávám se jimi unášet a čekám, co se z toho zrodí. Plyne to samo a já s pokorou doufám, že opět přijde ten okamžik, kdy to všechno zaklapne do jednoho celku. Jestli všechno půjde dobře, chtěla bych vydat další knihu na podzim 2024,“ dodala po vyhlášení.

Manželé spolu vychovávají tři děti. Dvě má Richard s Martinou Poulíčkovou a Karin má jedno z předchozího vztahu. Jak jsou na tom jejich potomci s uměleckými vlohami? „Zatím mají mnoho jiných aktivit, takže se ještě nevyprofilovaly. Nechávám to na nich, ale jeden velký herecký potenciál tam vidím," svěřil se tehdy Super.cz Richard Krajčo. ■