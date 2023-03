Jiří Korn (73) ve společnosti s o 25 let mladší manželkou: S krátkým sestřihem byste ji možná ani nepoznali

Jiří Korn s manželkou Michaela Feuereislová

„Na první zkoušce našeho kvartetu bylo jasné, že krásnější tenorovou barvu, než má David, si nemůžeme přát. Od té doby spolu vystupujeme. Jeho obrazy, které tu dnes okolo nás visí, jsou odrazem jeho duše. Činí mu zřejmou radost malovat, a to je důvod, proč na zemi existujeme – dělat to, co nám dělá radost. Přeji Davidovi, ať se mu daří a ať nalezne klid v tazích štětcem,“ svěřil se na akci Jiří Korn, který měl s dalšími přítomnými hosty vytvořit společný obraz, do malování se stejně jako jeho kolega raději nepouštěl a tuto činnost přenechal ostatním.

Manželku Renatu, se kterou se seznámil před lety na golfu, byste možná ani v krátkém sestřihu nepoznali. Jiří Korn se se svou ženou sladil na akci barevně. Oba dorazili v černé, ve které vídáme zpěváka pravidelně. K prošívané bundě si vzal sluneční brýle a kšiltovku, jeho žena pak černý svetr, pod který oblékla bílou košili, a vše doladila výraznými dioptrickými brýlemi. Po slavnostním zahájení vernisáže obrazů Davida Uličníka zase spěchali dál, na akci se však podle úsměvů dobře bavili a Jiří Korn se po celu dobu držel po boku své ženy. ■