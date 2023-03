Blogerka nedávno omdlela na plese, teď si radši kvůli pádu pořádně zalepila vnady páskou. Méně látky na ňadrech neměl nikdo

Ina T. vynesla sexy šaty. Super.cz

"Přípravy byly důkladné, nejdůležitější byly šaty, od těch se všechno odvíjelo. Tyto šaty jsou od návrháře Martina Kohouta, jsou z jeho poslední kolekce, která je inspirována Fridou Kahlo. To mě velmi oslovilo," prozradila o růžových šatech Ina.

Přes vnady měla jen velmi úzké pruhy látky. "Vše je pojištěné. Ze všech stran. Mám prsa podlepená, na sto procent vše zajištěné. Kdybych náhodou dnes zase omdlela, což se snad nestane, tak by nemělo nic vykouknout. Ale doufám, že se to nestane," usmála se Ina, jejíž šaty byly z materiálu, který připomínal plášť do deště.

"Je to specifický materiál. krásně se řasí. Jsem vlastně připravená do deště i špatného počasí," dodala Ina T. ■