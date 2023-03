Nemanželské dítě, vévodkyně nahoře bez i ocucávání palce. Nejpikantnější milostné skandály britské královské rodiny

Sarah Ferguson Profimedia.cz

Nad spekulacemi o údajném valentýnském dostaveníčku prince Williama s aristokratkou Sarah Hanbury, které se objevily v zahraničních médiích, se člověk jen pousměje. Jen máloco je méně pravděpodobné, než že by se jeden z nejsledovanějších mužů nejen Velké Británie scházel s milenkou v restauraci v centru Londýna. Někteří Williamovi příbuzní se ale mimomanželskou láskou zlákat nechali.

Zamilovaná princezna



Nejznámějším milencem princezny Diany (✝36) během nešťastného manželství s princem Charlesem (74) byl důstojník James Hewitt. Lady Di to potvrdila ve slavném interview Martina Bashira pro BBC. Hewitt o vztahu s Dianou promluvil v knize Zamilovaná princezna, v níž mj. uvedl, že jejich vztah započal kolem roku 1986 a upadat začal o tři léta později, když pracovně zamířil do Německa.

Squidgygate

Tajným milencem princezny Diany měl být také James Gilbey. Údajně vzniklo několik nahrávek jejich telefonických rozhovorů, v nichž Gilbey říká „miluji tě“ a Dianu oslovuje slovem squidgy (měkký, jemný). Hovory se dostaly do tisku, únik těchto nahrávek je znám jako „squidgygate“.

Camillagate

Romance nynějšího krále Karla III. a královny manželky Camilly (75) se táhne napříč celými desetiletími. Poprvé se potkali v roce 1970 a okamžitě v sobě našli zalíbení. Ale teprve v roce 2005 se se souhlasem královny Alžběty II. mohli vzít. Vztah udržovali i během svých prvních manželství s princeznou Dianou, respektive s Andrewem Parkerem Bowlesem.

Jedním z nejznámějších skandálů královské rodiny je uniklý telefonát Charlese a Camilly. Do tisku se dostal v roce 1993 po oficiální rozluce prince a Lady Di, pořízený byl ale už o sedm let dříve. Charles Camille telefonuje, že ji potřebuje „několikrát týdně“ a pronese slavnou hlášku, že by chtěl být jejím tamponem, aby mohl být neustále v její těsné blízkosti. Kauzu média pojmenovala „Camillagate“.

Intimní chvilka vévodkyně z Yorku

V roce 1992 sice britská média žila především oznámením rozchodu Charlese a Diany, pozornost svým milostným dobrodružstvím ale dokázala vzbudit i další členka rodiny. Vévodkyně z Yorku Sarah Ferguson byla čerstvě po rozluce s princem Andrewem, když do tisku unikly její fotky z dovolené s milencem, americkým byznysmenem Johnem Bryanem. Fotografové je zastihli v intimní chvilce, kdy podnikatel vévodkyni, která byla navíc nahoře bez, ocucával palec u nohy.

Duo bez lásky a nemanželské dítě

Marka Phillipse si princezna Anne vzala za muže v roce 1973, dvanáct let nato vyšlo najevo, že muž má nemanželské dítě s novozélandskou učitelkou umění Heather Tonkin. V rámci žaloby o otcovství z roku 1991 byly provedeny testy DNA, které tvrzení ženy prokázaly. Již dříve se ale hlasitě mluvilo o tom, že manželství jediné dcery královny Alžběty II. a vévody z Edinburghu Philipa není šťastné. V roce 1989 je magazín People označil za „duo bez lásky“. Rozvedli se v roce 1992, ještě téhož roku si princezna vzala Timothyho Laurence. ■