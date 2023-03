Naprosto geniální: Je libo pekáč buchet na břiše během dvou dnů bez jediného cviku? Žádný problém!

Výsledek je neuvěřitelně realistický! Profimedia.cz

V Manchesteru přišli na hodně vtipný způsob, jak dosáhnout vyrýsované těla do plavek bez námahy v rekordně krátkém čase. Místo cvičení si navíc ještě pěkně poležíte... Tatér Dean Gunther totiž vytvořil dokonalou optickou iluzi, když svému klientovi na břicho vytetoval svaly, za které by se nemusel stydět ani kulturista ve vrcholné formě na soutěži.

Dean Gunther prezentoval výsledek své práce na Instagramu sice už před několika týdny, ale video se stalo virální, načež si jeho počinu všimla i některá britská média, která o mistrovském dílku neváhala napsat. Přestože tatéra sleduje přes 58 tisíc lidí, jeho video ‚opálených naolejovaných břišáků‘ už si vysloužilo čtvrt milionů lajků a přes devět tisíc komentářů.

Totožnost klienta prozrazena nebyla, umělec pouze objasnil: „Vždycky si přál mít six-pack, ale není dostatečně ctižádostivý na to, aby chodil do fitka nebo držel dietu. Takže se rozhodl, že když si ho nechá vytetovat, bude vždycky připravený na léto a přitom si může dopřávat pivo a dobré jídlo.“

„Těšil jsem se na tohle tetování, protože už jsem to někoho viděl dělat, ale nevypadalo to realisticky a byly to jen základní černé obrysy. Byl to jeden z nejneobvyklejších požadavků, ale byl jsem pro. Rozhodl jsem se přijmut tuhle výzvu a udělat to úplně jinak,“ dodal ke svému majstrštyku Gunther. ■