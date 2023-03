Další rána pro slavného zpěváka. Nejdřív ho na pódiu ochromil Tourettův syndrom, teď ruší koncerty kvůli jiné diagnóze

Zpěvák se se svou nemocí, Tourettovým syndromem, svěřil fanouškům loni v září. Syndrom se u něj projevuje cukáním v rameni a právě během koncertu v německém Frankfurtu Lewise Tourettův syndrom ochromil během zpěvu skladby Someone You Loved. Fanoušci ho tehdy nenechali ve štychu a píseň odzpívali za něj, což jeden z nich zachytil na mobil a video se stalo virální.

Teď ale bohužel musí Lewis řešit další problém. Lékaři mu diagnostiakovali bronchitidu a zpěvák je tak nucen zrušit minimálně dva koncerty ze světového turné, a to v Curychu a v Miláně. Hlasový specialista mu kvůli zánětu dýchacích cest nařídil hlasový klid nejméně na tři dny, aby mu nezůstaly trvalé zdravotní následky, tedy poškození hlasu. O své situaci své fanoušky informoval na Twitteru.

zurich& milan am so so sorry pic.twitter.com/czIiQ8aFKf