Menší se už nevyrábí? Nela Slováková to schytala za příliš vyzývavé plavky

Nela Slováková má luxusní postavu, kterou ráda ukazuje. Herminapress

„Dubaj v podání čistě dámské jízdy bez potřeby mužského osazenstva byla dokonalá. My samostatné holky si totiž vystačíme. Teda ještě nám musí dělat společnost láhve vína a spoustu dobrého jídla,“ uvedla Nela k příspěvku, kde poděkovala i svému partnerovi za to, že nepatří do skupiny toxicky žárlivých partnerů a v životě při ní stojí jako parťák.

Avšak na tahle slova se zřejmě většina Neliných sledujících ani nepodívala. Clonou jim totiž byl snímek influencerky v titěrných poloprůhledných bikinách, které zakrývají jen to nejnutnější.

Netrvalo tedy dlouho a u fotografie se objevily spousty negativních komentářů.

„Přijde mi to trošku moc. Navíc v Emirátech, možná jsem stará, ale myslím, že už byste rovnou nemusela mít žádné,“ uvedla jedna ze sledujících.

„Stále koukám na ten spodek plavek a hlava mi to nebere. Skoro zahalené břicho spodním dílem plavek a skoro holá pi*ina,“ napsal další.

„Máte super postavu, vypadáte luxusně, ale ty plavky jsou za čarou,“ napsala fanynka.

Avšak tyhle komentáře Nelu ze židle rozhodně nezvednou. Vlnu nelichotivých komentářů hodila za hlavu a na instagramový účet si jako svou možnou reakci přidala snímek ve stejných plavkách. ■