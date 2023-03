Tomáš Klus a jeho manželka zvažují pěstounství: Chtěla bych jen rodit, ale už nechci být těhotná, svěřila se Tamara

Manželé vychovávají tři krásné děti. Michaela Feuereislová

V novém pořadu Mámy sobě se objeví maminka tří dětí Tamara Klusová (35), která v poslední době přivádí na svět už jen knižní miminka. Co se týká rozšiřování rodiny Klusových, o tom má manželka zpěváka Tomáše Kluse (36) jasno.

Nejstarší dcera Josefína se Klusovým narodila v roce 2013, syn Alfréd přišel na svět v roce 2016, o rok později přivítali dceru Jenovéfu a vypadá to, že číslo tři bude konečné. I když známý manželský pár je rád ve společnosti nejen svých dětí, ale i jejich kamarádů, podle Tamary už nejsou síly na další.

„Moje hlava by chtěla mít těch dětí třeba dvacet, ale fyzicky už nechci být těhotná. Já bych chtěla jen rodit, ale to nejde. Čím víc těch dětí mám, tím víc strachu je ve mně. A asi je to taky tím, že stárnu, že je mi pětatřicet a vím, že ten biologický materiál taky mění svoji kvalitu,“ vysvětlila Klusová v pořadu Mámy sobě, kterým provází zpěvačka a influencerka Andrea Antony.

Ač se již Tamara na další těhotenství necítí, není prý vyloučeno, že by se s manželem starali o další dítě. Koketuje totiž s myšlenkou dočasného pěstounství. O čemž promluví právě v pořadu Mámy sobě v neděli na webu Prima Ženy. ■