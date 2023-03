Vítěz Love Islandu míří do klece: Utká se s influencerem, který je slavnější než Leoš Mareš

Vítěz reality show Love Island Kryštof Novák se chystá na zápas v Clash of the Stars. Super.cz Superchat

Vítěz reality show Love Island Kryštof Novák přijal před nějakým časem další velkou výzvu. A to zápas pod organizací Clash of the Stars, kde se utká v hlavní bitvě večera s fitness influencerem Tomášem Chlupem.

„Clash of the Stars dělá bizarní zápasy, já tohle dělat nechci. Bojové sporty beru vážně a ke každému skutečnému zápasníkovi mám respekt. Já bych byl blázen, kdybych o sobě říkal, že jsem zápasník. Do klece jsem chtěl někoho, kdo už nějaké zkušenosti se sportem má, a tak mi sehnali Tomáše Chlupa. Pokud jde o průběh zápasu, tak bych chtěl ideálně konec v prvním kole, nechci to prodlužovat. Ale kdoví, Tomáše nepodceňuji, třeba mě překvapí. Musím uznat, že kdyby to bylo na body, tak bych byl naštvaný,“ řekl Kryštof ve speciálním vydání pořadu Superchat.

Ač Tomáše Chlupa příliš lidí v českém ani slovenském showbyznysu nezná, má na instagramovém účtu víc sledujících než moderátor Leoš Mareš (46). Tuhle skutečnost prý bere Kryštof s nadhledem.

„Já ty jeho čísla neberu vůbec vážně a myslím, že to tak má dost lidí. Je mi jedno, co dělal dřív, je důležité, co dělá teď. Jsem přesvědčený, že ho zdárně nechám za sebou a půjdu dál,“ řekl ke svému soupeři, který se v minulosti živil i natáčením filmů pro dospělé.

S Tomášem sice Kryštof žádný problém nemá, přesto se v rybníčku influencerů pohybuje jedna rybka, která leží vítězi Love Islandu v žaludku. Dle jeho slov se zdá, že by jeho ego rád uzemnil během další možné bitvy.

„Nebudu ho vyzývat, ale brzy na to asi dojde. Hromada lidí ví, že si jdu do Clashe pro Datla (Marka Valáška). Je to přesně ten člověk, který si myslí, že je strašný zápasník a může si diktovat, koho si vybere, a přitom před každým zdrhá. Já jsem ho vyzval asi třikrát a vždy mi řekl, že jsem nikdo a že nebude dávat šanci někomu z Love Islandu, o kterém nebude vidu ani slechu, ale já se těším, až ho v té kleci budu mít. Je to taková figurka, která vlezla dvakrát do klece a vyhrála nad soupeři, kteří jsou nic. Stoupne ti to do hlavy, když jsi jouda, takže to chápu, ale on pak pozná, že je to jinak,“ dodal Kryštof s úsměvem. ■