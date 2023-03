Křehká influencerka se postaví do klece, kde poteče krev. Mít 110 kg je pro naše dobro, říká Kristal Shine

Kristal Shine vstoupí do klece organizace Clash of the Stars Super.cz

Ač se influencerka Kristal Shine jeví jako křehká dívka, má k tomuto přirovnání rozhodně daleko. Už 11. března totiž vstoupí do klece organizace Clash of the Stars, kde velmi pravděpodobně poteče i krev.

Nepůjde o klasický zápas dvou známých osobností, nýbrž o boj dvě na dvě v rámci pravidel K1, ale v malých MMA rukavicích.

„Bavilo mě ty turnaje sledovat, byla jsem na každém galavečeru, ale až teď jsem si řekla, že to hecnu. Je to výstup z mé komfortní zóny. Nebyl to nápad z mé hlavy, ale mé spolubojovnice Denisy Ryndové, která mě do toho namotivovala,“ svěřila se Kristal Shine pro Super.cz.

V kleci se influencerky utkají s Inked Dory a Karine Pedro, které jsou známé tím, že tvoří lechtivý až erotický obsah na platformu OnlyFans. Což sama Kristal neodsuzuje, ale podobným směrem by se určitě nikdy vydávat nechtěla, ač se najdou i tvůrkyně, které neprodávají svou nahotu.

Aby byl zápas co možná nejspravedlivější, měly by obě strany vážit do zápasu 110 kilogramů. Tedy každá ze zápasnic 55 kilogramů, a tak se Kristal i Denisa pustily na rozdíl od svých soupeřek do přibírání.

„Nemusíme mít 110 kilo, ale je to pro naše dobro. Tím, že naše soupeřky hubly, my jsme měly přibrat, abychom se v té váze nějak potkaly. Každé kilo je v zápase poznat, tak jsme si řekly, že teda přibereme. Měla jsem přibrat 5 kilogramů, šla jsem do toho s tím, že si tím sportem a pohybem vypracuji postavu,“ svěřila se brunetka se slovy, že už se do jednoho přibírání před nějakým časem pouštěla, a tak má teď nahoře deset kilo.

„Líbí se mi vypracovaná těla, hubený pas a takovou postavu jsem si držela. Když jsem byla mladší, měla jsem problém přibrat. Začala jsem cvičit právě kvůli tomu, abych nevypadala jako kostík, a teď jsem měla přibrat dalších pět kilo,“ vysvětlila s úsměvem.

Přibrat pět kilogramů prý dalo celkem zabrat, a to zejména ze začátku, kdy se jí o jídle pomalu už i zdálo.

„Jenom jsem jedla a byla neustále přejedená. Asi měsíc mi trvalo, než jsem si zvykla, kolik množství jídla moje tělo přijímá za jeden den. Dost jsem s tím ze začátku bojovala. Někdy jsem byla tak plná, že už jsem ani nechtěla,“ dodala se slovy, že by se po zápase ráda vrátila na svou původní váhu. ■