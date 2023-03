Finalistka MasterChefa statečně bojuje se zákeřnou rakovinou. Po operaci nádoru přestala mluvit, psát i číst

Denisa Cziglová je známá z pořadu MasterChef. TV Nova

„Vůbec jsem nevěděla, jak to celé dopadne a přestanu ze dne na den mluvit, psát a číst. Konečně už začínám mluvit a normálně fungovat. Díky bohu za to, připadala jsem si opravdu mimo a řeknu vám teda, že to byla velká deprese. Ale to je prostě život, nikdy nevíte co přijde, karty na stůl, nebát se a budeme hrát,“ nechala se slyšet talentovaná amatérská kuchařka, která diváky okouzlila nejen svým kulinářským umem, ale také pozitivní energií.

A ta jí neschází ani v těžkých chvílích. „Věřím, že budu v pořádku a budu zdravá, moc vám děkuji za váš čas a hezké zprávy,“ dodala statečná žena, jež má doma dvouletou dceru.

Nádor na mozku jí lékaři diagnostikovali už v roce 2014. Tehdy svůj boj dokázala vyhrát, jenže nádor se po devíti letech vrátil, a to ve své nejagresivnější formě. Denisa teď doufá, že se nemoc opět podaří zastavit tak jako tehdy.

Většinu léčby pojišťovna neproplácí, proto se její manžel Roman rozhodl, že pro svou manželku a matku jejich dcery zorganizuje sbírku na portálu Donio, která je určená k výdajům na léčbu a nákladům s ní spojených, které jsou finančně velmi náročné. Reakce lidí byla skvělá a Denisa nepřestává děkovat.

„Nenacházím slova, která by vyjádřila moji vděčnost. Věřím, že díky vám mám teď větší šanci na vyléčení. Variant, jakou léčbu zvolit, není málo, jen je potřeba dobře vybrat,“ dodala finalistka MasterChefa se slovy díků. ■