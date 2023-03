Stále mladistvá Leona Machálková letos slaví 30 let na scéně: Podívejte se, jak šel se zpěvačkou čas

Leona Machálková Super.cz

Je to neuvěřitelné, ale Leona Machálková (55) působí na české hudební scéně už třicet let. Zpěvačka, která vypadá stále skvěle a její mladistvý vzhled jí mohou kolegyně závidět, se rozhodla jubilejní rok svého působení ve světě hudby oslavit.

„Těch 30 let byla spousta radosti, ale i spousta dřiny, ale to je ve všech profesích. Mám práci, která mě naplňuje a těší mě, se kterou jsem zažila spoustu krásného,“ svěřila se Leona Machálková na tiskové konferenci koncertu, který v pražské Lucerně chystá pro své fanoušky.

„Své cesty jsem nikdy nelitovala. Je to 30 let aktivního zpívání a moc mě těší, že jsem to ustála a mohu stále zpívat,“ prozradila Machálková, která ráda vzpomíná na doby, kdy začínala. „Ráda vzpomínám na 90. léta, kdy jsem šla z muzikálu do muzikálu a potkala jsem řadu fatálních přátel, uměleckých osobností, byla to doba zábavných hudebních pořadů, kdy jsem si měla možnost mnohokrát zazpívat, to mě nesmírně bavilo a člověk měl díky televizi k divákům blíž,“ prozradila Leona Machálková s tím, že se snaží držet krok s dobou.

Aktuálně na sobě pravidelně dře a chodí na silové tréninky, aby dobře vypadala, působit se snaží i na sociálních sítích. „Doba se změnila a člověk na sobě stále musí pracovat a přinášet něco nového, držet krok a snaží se být zajímavý. Sociální sítě mám, ale úplně tím nežiji. Dávám o sobě vědět, ale nemastím to,“ dodala Leona Machálková. ■