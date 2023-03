Po pravdě: Styděla jsem se za to, koho jsem si vybrala. Expřítel Kláry Kolomazníkové viděl dceru naposledy v jejím roce

Klára Kolomazníková byla hostem pořadu Po pravdě. Super.cz Po pravdě

„Necelé dva měsíce po porodu biologický tatínek Valérie odešel a viděl ji naposledy, když jí byl rok. Dceři je jedenáct…,“ popisuje rodinnou situaci Klára Kolomazníková a zmiňuje i dluhy z minulosti v podobě neplacení alimentů ze strany otce, kvůli kterým dostal i soudní podmínky.

„Na jeho obranu musím říct, že se od loňského roku snaží…,“ říká Klára Kolomazníková. Když byly dceři tři roky, Klára ji nechala v rámci soudního procesu přejmenovat a dala jí příjmení po sobě, jako po matce, a dceru o situaci s otcem postupně informuje.

„Než šla do školy, tak jsem jí už pár věcí velice citlivou formou řekla a ona mi na to odpověděla, že ví, že táta někde je, ale že ho ani vidět nechce. Nevím, jestli se někdy něco hne v otci… Kdyby měl jakýkoli zájem, tak je aspoň nějaký zájem ji vidět, to tam bohužel není,“ vysvětluje Klára.

Psychika se podepsala na zdraví

„Já jsem se za své problémy styděla, měla jsem pocit, že jsem si vybrala špatného partnera, špatného otce svého dítěte a že jsem někde udělala chybu, dávala jsem si to za vinu. Proto jsem se stáhla do své ulity a všechny problémy jsem v sobě dusila. Nechtěla jsem se nikomu svěřovat. Trvalo to několik let, a nakonec jsem onemocněla Crohnovou nemocí,“ vzpomíná Klára Kolomazníková, která na jaře loňského roku musela podstoupit operaci střev a následnou biologickou léčbu.

Celý rozhovor si můžete poslechnout v aktuálním díle pořadu Po pravdě i na podcastových aplikacích Podcasty.cz, Spotify a Apple Podcasts. ■