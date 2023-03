Překročení rychlosti, pokuta a uražení policisté z Brna. Herec Pavel Batěk popsal, jak přišel o řidičák

Pavel Batěk prozradil, proč přišel o řidičák FTV Prima

Teď tento charismatický hezoun, kterého také můžeme vidět v pokračování seriálu Odznak Vysočina, zavzpomínal na osudný den, kdy si zadělal na malér. Sebrali mu totiž řidičák. „Baví mě řídit. Ale o řidičák jsem přišel kvůli alkoholu. Měli jsme koncert s kapelou, pak jsme pili, a zbylo na mě, že budu řídit. Nechtěl jsem. Sedl jsem do auta, a to jsem jel velmi opatrně. Ve dvě ráno 18. listopadu mě na Letné zastavili policajti, že prý jsem jel rychle a nedal jsem blinkr. Rychle jsem nejel a tam to bylo prázdný, tak jsem nedal blinkr. Byli z Brna ti policajti,“ prozradil herec během zábavní show 7 pádů Honzy Dědka.

I v tomto případě u něj projevila jeho profese, kdy je jako herec zvyklý pózovat před objektivy. „Chtěl jsem odmítnout krevní zkoušku, paní policistka si chtěla to odmítnutí natočit na mobil, postavil jsem se u auta, vedle mě ten policajt a já jsem se automaticky nastavil jako na fotku. Tak jsem si zaplatil pokutu. A po půl roce jsem udělal testy a vrátili mi ho. To se stalo kdekomu,“ doplnil herec k tomuto tématu.

Talentovaného blondýna také často vídáme v pruhovaných tričkách. Proč je stále nosí? „Je to nejjednodušší. Nejsem žádný módní typ. Ráno vyberu čistý pruhovaný tričko, jiný nemám, a jdu,“ dodal se smíchem Pavel Batěk.

