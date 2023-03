Milan Peroutka poslal pozdrav z nemocničního lůžka: Po další operaci kolene přišel o hlas

Milan Peroutka Foto: se svolením M. Peroutky

Pro herce to však zdaleka nebyla první operace. Podstoupil už několikrát operaci vazů i již zmíněného menisku. „Naštěstí to nejsou přetrhané vazy, to by bylo na delší dobu. Po operaci budou následovat rehabilitace,“ svěřil se Super.cz Milan Peroutka, který už má operaci za sebou.

„Když mi na operačním lůžku napíchli kanylu až napočtvrté, slíbili, že za to se mi bude spinkat krásně. A měli pravdu! A zase si nepamatuju, co se mi zdálo! A znovu googlím, jak celá anestezie funguje, protože mě fascinuje,“ řekl zpěvák a herec, který uspání zvládá celkem bez potíží.

„Na jipce jsem chtěl klasicky všechny objímat a tvrdil jsem jim, že hraju v cirkuse, a na pokoji už jsem posílal šťastný selfíčka, ale moc jsem nemluvil, protože já vždycky po intubaci ztratím hlas,“ svěřil se zpěvák, který se nyní bude snažit doma rehabilitovat, aby na konci měsíce mohl na pódium. „Doufám, že na svůj pražský narozeninový koncert 24. 3. na Scéně Občanské plovárny už budu aspoň relativně v kondici,“ prozradil Super.cz Milan Peroutka. ■