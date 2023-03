Veronika Žilková s obřím výstřihem i rozparkem, syn Vincent Navrátil bez trenek! Takhle se sladili na udílení cen Český lev

Veronika Žilková a Vincent Navrátil v jednom z nejvtipnějších rozhovorů Super.cz

Herečka Veronika Žilková (61) na udílení cen Český lev nedorazila s partnerem Pepou, doprovod jí dělal její syn Vincent Navrátil. "Letos je to třicet let, co existuje Český lev. Dnešní večer je ve znamení všech filmů, které byly oceněny jako nejlepší film. A jedním z nich byl Otesánek, kde jsme oba hráli. Vincentovi byl v té době rok," řekla Super.cz Žilková důvod, proč dorazili společně.

"Mnoho let jsem tu nebyla, i když jsem akademik. Letos jsem nemohla hlasovat, protože byl v soutěži i film Spolu, kde jsem hrála," prozradila Veronika, která předávala v pražském Rudolfinu jednu z cen.

"Já si dneska nějakou ukradnu. Je mi jedno, jestli to bude kostým, herectví. Až někdo bude na záchodě, já mu to čmajznu, je mi to úplně fuk," prozradil s humorem sobě vlastním Vincent.

Když Vincent vyrazil na velký galavečer naposledy, vyfotili ho v pozdních nočních hodinách paparazzi při líbačce s herečkou Annou Kadeřávkovou. Půjde nyní ve slušnosti domů po boku své maminky?

"Jsem známý tím, že z udílení cen odcházím s novou partnerkou. Nebuďme naivní, že to bude jinak," dodal s úsměvem Vincent, který v rozhovoru prozradil i to, jak se na večer připravoval, co se týče oblečení. ■