Komička se začala dusit přímo na jevišti. Myslela jsem, že tam zemřu, řekla a omluvila se fanouškům

Na pomoc jí okamžitě přispěchala její dcera Ashley Storrie. „Když jsem se dusila a myslela si, že na jevišti umírám, vběhla má dcera na pódium, tloukla mě do zad, kontrolovala, zda žiju a před třemi tisíci lidmi improvizovala, aby se mi podařilo znovu popadnout dech a my mohli pokračovat v show,“ uvedla na Twitteru. Poté se fanouškům omluvila.

Godley v prosinci oznámila, že se jí vrátila rakovina vaječníků, nemoc je v terminálním stádiu. Aktuálně je na svém turné s názvem Not Dead Yet (Ještě nejsem mrtvá). Komička uvedla, že hodlá vystupovat do konce svého života.