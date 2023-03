Hvězda Hry o trůny je vdanou paní! Natalie Dormer si potají vzala otce svého dítěte

Natalie Dormer Profimedia.cz

Představitelka Margaery Tyrell ve Hře o trůny, Anny Boleynové v Tudorovcích či Cressidy v Hunger Games si otce své dvouleté dcerky vzala po čtyřech letech vztahu. Devětatřicetiletého Oakese jistě znají všichni příznivci seriálů Viktorie, Vikingové, Bílá královna, Pilíře země či Borgiové.

Pár, který se seznámil během společného účinkování v divadelní hře Venus in Fur v roce 2017, si údajně řekl ‚ano‘ v prostorách podniku Roth Bar & Grill v Brutonu v okruhu jejich nejbližších. Svatbu pojali neformálně. „Chtěli prostě sdílet tento okamžik s vybranou skupinou lidí, protože to jsou individualisté. Ale byl to krásný obřad,“ prozradil zdroj z jejich okolí. ■