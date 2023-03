Kuchařka Kamu se odvázala: Ukázala holé poprsí i nové tetování, které jí připomíná velrybí ocas

Kamu prozradila, že zahájila nový celotělový projekt. Herminapress

A dá se říct, že se tentokrát skutečně odvázala, když promluvila o novém tetování, které zdobí její hruď, další prý budou přibývat. Výtvor svého oblíbeného tatéra bez ostychu ukázala rovnou bez trička či podprsenky na svém nahém těle, zatímco bradavky schovala pod dva digitálně vytvořené křížky.

„Začalo to s několika kouzelnými houbičkami na mé paži jako tetování spřízněné duše s Helen a teď jsme začali hrát vážnější hru. Hvězdy na mé hrudi jsou pryč. Měla jsem je od svých patnácti let a byly spojené s mou minulostí, se kterou jsem se chtěla rozloučit. Nyní jsme zahájili nový celotělový projekt, který vnímám jako svou vlastní korunovaci svého nového já. Jsem zamilovaná do začátku mého nového tetování, jsem zamilovaná do sebe a jsem zatraceně zamilovaná do života. Je to šílené. Někdy je těžké to uchopit. Všechny vás miluji, čau,“ uvedla v příspěvku, ze kterého spoustě lidí spadla brada, a to v pozitivním i negativním slova smyslu.

"To je boží. V první moment mi to připomnělo rohy, které měla Zloba,“ napsala jedna z fanynek. „Já vidím velrybí ocas nebo taky dva ptáky,“ odpověděla jí Kamu s úsměvem.

„Vy jste tak pěkná ženská, ale tohle ne. Ale tak, je to vaše věc,“ uvedla sledující, které dala kuchařka za pravdu, že je to opravdu pouze a jenom její věc.

„Fakt nářez, pěkný kérec, pěkný prsa, pěkný úsměv. Vypadáš zdravě, krásně a spokojeně. Tohle mi prostě zas dodalo vše, co mi chybělo. Až mi srdce zaplesalo,“ pochválila ji další.

„A to je nutné ukazovat kozy jo?“ zeptal se jeden z fanoušků, kterému Kamila také odpověděla. „Je no, třeba zrovna vám chci ukázat, jak moc je mám pěkný,“ dodala s úsměvem. ■